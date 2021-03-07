لبنان

فرعون: الطقم الحاكم بلا ضمير

Lebanon 24
07-03-2021 | 14:19
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غرد الوزير السابق ميشال فرعون على حسابه على "تويتر": "أعداء لبنان لم يتمكنوا من إذلال الشعب والنيل من كرامته كما فعل الطقم الحالي الحاكم. بلا أخلاق، بلا ضمير، ضحايا جشعهم".
المصدر: الوكالة الوطنية

ميشال فرعون

الطقم الحاكم

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