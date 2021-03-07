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لبنان
وهبه زار الراعي وبحثا في الاوضاع السياسية
Lebanon 24
07-03-2021
|
14:31
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زار وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعرض معه "الاوضاع السياسية الداخلية والتطورات في المنطقة الى جانب زيارة قداسة البابا فرنسيس العراق وأهميتها في هذه الظروف لما ترمي إليه من الحفاظ على التعايش والوجود المسيحي والحوار المستمر في هذه المنطقة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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