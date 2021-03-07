وهبه زار الراعي وبحثا في الاوضاع السياسية

زار وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعرض معه "الاوضاع السياسية الداخلية والتطورات في المنطقة الى جانب زيارة قداسة البابا فرنسيس العراق وأهميتها في هذه الظروف لما ترمي إليه من الحفاظ على التعايش والوجود المسيحي والحوار المستمر في هذه المنطقة".