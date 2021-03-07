لبنان

وديع الخازن اتصل بدياب: للاستمرار في تصريف الاعمال

Lebanon 24
07-03-2021 | 14:35
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 إتصل الوزير السابق وديع الخازن برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، مشددا على ما ورد في كلمته التي وجهها إلى اللبنانيين، طالبا منه "الإستمرار في تصريف الأعمال وعدم االإعتكاف، والضغط على الأفرقاء المعنيين لتشكيل حكومة إنقاذ ومهمة".

وفي بيان للخازن "أن الرأي كان متفقا على أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الإجتهادات والمحاصصة والتشاطر، خصوصا وأن كل العوامل الداخلية والخارجية تتجمع في الأفق لتشكل ضغطا هائلا على أنفاس البلاد".

وأكد الخازن لدياب أنه "أصبح من الضروري إعلان حال طوارىء وطنية بعدما وصلنا إلى هذه الحال المأسوية التي تنذر بشر مستطير وفوضى عارمة قد تحرق الأخضر واليابس"، مؤكدا أنه "حان الوقت لإنقاذ الوطن من غفلته وتخبطه في المجهول".
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