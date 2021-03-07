لبنان

اليكم دوام العمل في مديريات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Lebanon 24
07-03-2021 | 14:46
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة عن دوام العمل في مديريات الصندوق ومكاتبه اعتبارا من يوم غد الاثنين، جاء فيها:

"حيث أن المرحلة الثالثة من استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، موضوع القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الرقم 96/ م. ص. تاريخ 622021، تبدأ يوم الاثنين في 8 آذار 2021، لذلك،
اولا: يكلف المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية بتنظيم جداول مناوبة أسبوعية للعاملين في الصندوق، تبلغ الى المديرية الإدارية، لا يقل دوام العمل فيها عن أربعة أيام لكل شخص، وذلك بما يتناسب مع حسن انتظام العمل.
ثانيا: يستمر العمل استثنائيا بالدوام اليومي المعمول به حاليا، أي من الثامنة صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر حتى إشعار آخر.
ثالثا: يمكن للمكاتب التي يقل فيها عدد المستخدمين عن 7 أشخاص، إلغاء المناوبة واستبدالها بخفض دوام العمل اليومي ساعة واحدة بعد الظهر.
رابعا: يطلب من جميع العاملين في الصندوق التزام تدابير الوقاية، ولا سيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما يطلب من مدراء الصندوق ورؤساء المصالح والمكاتب التشدد بتطبيق تدابير الوقاية واتخاذ العقوبات اللازمة، عند الاقتضاء، بحق المخالفين.
خامسا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من صباح يوم الاثنين 8 آذار 2021، وتبلغ الى من يلزم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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