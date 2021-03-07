وقفة احتجاجية في بعلبك

نفذ ناشطو حراك بعلبك وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران مقابل قلعة بعلبك الأثرية، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والنقدية. واختتمت بمسيرة رفع خلالها شعار "القرار للشعب". وردد المشاركون هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين.