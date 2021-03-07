لبنان

يبيع أدوية زراعية مخصصة كمساعدات مجانية... وامن الدولة يوقفه

Lebanon 24
07-03-2021 | 15:36
A-
A+
Doc-P-800607-637507287512676437.jpg
Doc-P-800607-637507287512676437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة  صاحب صيدلية زراعية في بعلبك، بعد تداول مقاطع مصورة توثق قيامه ببيع أدوية زراعية مخصصة كمساعدات مجانية من وزارة الزراعة، ويتم استكمال التحقيقات بإشراف النائب العام الإستئنافي في منطقة البقاع.

وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى الذي تابع الحالة "محاسبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بالمواد المجانية التي تؤمنها الوزارة لمساعدة المزارعين، في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأهاب بالأجهزة الأمنية والقضائية "أخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2021-03-07
21:50 | 2021-03-07
21:40 | 2021-03-07
21:03 | 2021-03-07
20:10 | 2021-03-07
19:45 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website