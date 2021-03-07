توقيف أشخاص في طرابلس لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص

في إطار متابعة أعمال الصرافة غير الشرعية، تمكنت دورية من الأمن العام من توقيف 3 أشخاص في منطقة أبي سمراء- طرابلس وهم "ن.ش" و "ط.ش" و "ط.ط". وذلك لقيامهم بأعمال الصرافة من دون ترخيص ولعدم التزامهم بسعر صرف الدولار المحدد من قبل مصرف لبنان.وأحيل على اثرها جميع الموقوفين الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.وتستمر حملة التوقيفات من قبل الامن العام وملاحقة الصيارفة الذين يقومون بأعمال الصرافة غير الشرعية خصوصاً بعد جنون ارتفاع الدولار في السوق الموازية والذي اثر سلباً على الوضع الإقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية.