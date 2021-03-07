لبنان

توقيف أشخاص في طرابلس لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص

Lebanon 24
07-03-2021 | 16:09
A-
A+
Doc-P-800612-637507306911885307.jpg
Doc-P-800612-637507306911885307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار متابعة أعمال الصرافة غير الشرعية، تمكنت دورية من الأمن العام من توقيف 3 أشخاص في منطقة أبي سمراء- طرابلس وهم "ن.ش" و "ط.ش" و "ط.ط". وذلك لقيامهم بأعمال الصرافة من دون ترخيص ولعدم التزامهم بسعر صرف الدولار المحدد من قبل مصرف لبنان.

وأحيل على اثرها جميع الموقوفين الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وتستمر حملة التوقيفات من قبل الامن العام وملاحقة الصيارفة الذين يقومون بأعمال الصرافة غير الشرعية خصوصاً بعد جنون ارتفاع الدولار في السوق الموازية والذي اثر سلباً على الوضع الإقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2021-03-07
21:50 | 2021-03-07
21:40 | 2021-03-07
21:03 | 2021-03-07
20:10 | 2021-03-07
19:45 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website