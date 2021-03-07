كورونا لا تعمل يوم الأحد... تجمعات وترفيه على الكورنيش البحري (صور)

الناس اختنقت. ما عاد تحمّل الوضع ممكناً. حجر، إقفال، البعض يلتزم والبعض يتفلّت. وهناك مَن يتذاكى على القانون وعلى المنصّة وعلى القوى الأمنية على حساب مَن يلتزمون القوانين، ويقبعون في منازلهم خوفاً من التقاط عدوى الوباء.هذا يوم الأحد، على الكورنيش اللبنانيّ. طقس ربيعيّ، هواء عليل، وبحر يساعد على الاسترخاء. تجد بعض العائلات في الكورنيش فسحة للترفيه والتخفيف عن النفس، خصوصاً أنّ الوضع المعيشي المتردّي، والارتفاع الهائل في الأسعار، يحول دون الترفيه الذي يتطلّب المال، لا سيما في وضعية العائلات غير الميسورة. فكيف بدا المشهد؟كاميرا الزميل نبيل إسماعيل، جالت في منطقة الكورنيش البحري وعادت بهذه المشاهدات.