لبنان

قاطيشا يغرّد حول ضبط الحدود

Lebanon 24
07-03-2021 | 17:22
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غرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا عبر حسابه على "تويتر":
"سيادة الدولة تبدأ بضبط الحدود، نهوض الإقتصاد يبدأ بضبط الحدود، تثبيت النقد يبدأ بضبط الحدود، محاربة الفساد يبدأ بضبط الحدود، أنتم تؤكدون فشلكم إن لم تضبطوا حدود الوطن".
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lebanon 24
07/03/2021 22:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وهبه قاطيشا

ضبط الحدود

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