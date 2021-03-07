قاطيشا يغرّد حول ضبط الحدود

غرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا عبر حسابه على "تويتر":

"سيادة الدولة تبدأ بضبط الحدود، نهوض الإقتصاد يبدأ بضبط الحدود، تثبيت النقد يبدأ بضبط الحدود، محاربة الفساد يبدأ بضبط الحدود، أنتم تؤكدون فشلكم إن لم تضبطوا حدود الوطن".