لبنان

3 جرحى في حادث سير أمام ثكنة فوج إطفاء بيروت(صور)

Lebanon 24
07-03-2021 | 17:38
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 وقع حادث سيرمروع أمام ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا، نتج عنه اصابة 3 اشخاص هم: سائق الفان، أخ الشهيد جو نون وأخت الشهيد نجيب حتي.
 
 
 
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حادث سير

ثكنة فوج إطفاء بيروت

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