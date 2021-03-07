في يوم المرأة العالمي: من التحدي يأتي التغيير

أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إنضمامها إلى الحملة العالمية في اليوم العالمي للمرأة، والتي تحمل شعار ChooseToChallenge وأطلقت حملة توعوية بعنوان "من التحدي يأتي التغيير خيارنا التحدي".وشكرت في بيان، "المرأة اللبنانية الأولى والوحيدة التي تقود طائرة ركاب مدنية الكابتن رولا حطيط، التي تعاونت معها في هذه الحملة الرامية إلى إظهار قدرة النساء على تحدي الظروف والصور النمطية والانخراط في مختلف المجالات، وخصوصا تلك التي يشغلها عادة الرجال".وتهدف الهيئة من خلال هذه الحملة إلى "الإضاءة على إنجازات النساء اللبنانيات وعلى تميزهن في مختلف القطاعات وعلى دورهن الأساسي في بناء المجتمعات، كما على ضرورة تأمين بيئة سليمة وعادلة لهن، لكي يتمكن من تحقيق أحلامهن والإبداع في المهن التي يخترنها. ومن أهم سبل تأمين هذه البيئة المؤاتية، العمل على إحقاق المساواة في الحقوق من خلال تعديل القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار تلك التي تؤمن حقوقهن، إضافة إلى العمل على تطوير الثقافة التقليدية السائدة التي لا تعترف بالمواطنة الكاملة للمرأة".