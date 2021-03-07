الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة

تتواصل التحركات في معظم المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وفي ما يلي، إليكم الطرقات المقطوعة في المناطق:
اوتوستراد البالما بالاتجاهين
مفرق قب الياس
طريق جديتا العالي
مستديرة العبدة (الشمال)
عرمان
صوفر عند مفرق شانيه
طريق حاصبيا ـ مرجعيون عند مفرق سوق الخان
طريق عام الكويخات حلبا
- الاوتوستراد الشرقي في صيدا
الميناء - طرابلس
بنت جبيل
طريق الريجي - القبة
أوتوستراد غزير
أوتوستراد صور باتجاه صيدا محلة عدلون
دوار ببنين العبدة
طريق عام برج العرب بالعوائق و السيارات
طريق عام حلبا محلّة مفرق الحكر و منيارة
ساحة حلبا
سعدنايل
(تحديث مستمر)