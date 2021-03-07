لبنان

الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة

Lebanon 24
07-03-2021 | 18:04
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تتواصل التحركات في معظم المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
 
 
 
وفي ما يلي، إليكم الطرقات المقطوعة في المناطق:
 
اوتوستراد البالما بالاتجاهين
مفرق قب الياس 
طريق جديتا العالي 
مستديرة العبدة (الشمال)
عرمان
صوفر عند مفرق شانيه 
طريق حاصبيا ـ مرجعيون عند مفرق سوق الخان
طريق عام الكويخات حلبا
  1. الاوتوستراد الشرقي في صيدا 
الميناء - طرابلس
بنت جبيل
طريق الريجي - القبة
أوتوستراد غزير
أوتوستراد صور باتجاه صيدا محلة عدلون
دوار ببنين العبدة
طريق عام برج العرب بالعوائق و السيارات
طريق عام حلبا محلّة مفرق الحكر و منيارة
ساحة حلبا
سعدنايل
 
 
 
(تحديث مستمر)
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