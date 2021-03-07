لبنان

الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة

Lebanon 24
07-03-2021 | 23:55
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تتواصل التحركات في معظم المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
 
 
 
وفي ما يلي، إليكم الطرقات المقطوعة في المناطق:
  
اوتوستراد البالما بالاتجاهين
مستديرة العبدة
عرمان 
طريق حاصبيا ـ مرجعيون عند مفرق سوق الخان
طريق عام الكويخات حلبا  
أوتوستراد غزير 
دوار ببنين العبدة
طريق عام برج العرب
طريق عام حلبا محلّة مفرق الحكر ومنيارة
ساحة حلبا
سعدنايل
وادي الجاموس
المحمرة
الشيخ عياش
الكويخات
 
 
الطرقات التي أعيد فتحها:
 
الميناء - طرابلس
القبة - طرابلس
مفرق قب الياس 
طريق جديتا العالي 
أوتوستراد صور باتجاه صيدا محلة عدلون
 
(آخر تحديث: 11:55 م / 7/3/2021)
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