الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة

تتواصل التحركات في معظم المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وفي ما يلي، إليكم الطرقات المقطوعة في المناطق:

اوتوستراد البالما بالاتجاهين

مستديرة العبدة

عرمان

طريق حاصبيا ـ مرجعيون عند مفرق سوق الخان

طريق عام الكويخات حلبا