انتشار لعناصر انضباط "حزب الله" في المشرفية.. ما القصة؟

يتردد أن مداخل الضاحية الجنوبيّة من ناحية المشرفية تشهد انتشاراً، قيل، إنها لعناصر الانضباط التابعين لـ"حزب الله"، وذلك تحسباً لمسيرات للدراجات النارية باتجاه منطقة غاليري سمعان.



