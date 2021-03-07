لبنان

انتشار لعناصر انضباط "حزب الله" في المشرفية.. ما القصة؟

Lebanon 24
07-03-2021 | 18:19
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يتردد أن مداخل الضاحية الجنوبيّة من ناحية المشرفية تشهد انتشاراً، قيل، إنها لعناصر الانضباط التابعين لـ"حزب الله"، وذلك تحسباً لمسيرات للدراجات النارية باتجاه منطقة غاليري سمعان.

 
 
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