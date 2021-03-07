إليكم دوام الدوائر القضائية في عدلية بعبدا

أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري قراراً حدد فيه الدوام الرسمي لمزاولة العمل في الدوائر القضائية للأسبوع الجاري من 8 الى 12 آذار لغاية الساعة الثانية بعد الظهر، على أن يبقى الكاتب متواجداً في حال عقد جلسات ولحين إنتهائها.