لبنان

إليكم دوام الدوائر القضائية في عدلية بعبدا

Lebanon 24
07-03-2021 | 18:25
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أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري قراراً حدد فيه الدوام الرسمي لمزاولة العمل في الدوائر القضائية للأسبوع الجاري من 8 الى 12 آذار لغاية الساعة الثانية بعد الظهر، على أن يبقى الكاتب متواجداً في حال عقد جلسات ولحين إنتهائها.
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