بيان هام من وزارة التربية.. هذا ما جاء فيه

يهمّ #وزارة_التربية_والتعليم_العالي أن تعلم المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لتقديم أو استلام #مصادقة_جامعية، أو #معادلة_جامعية، أو #معادلة_مدرسية، أو #شهادة_رسمية أو #صورة_طبق_الأصل من #دائرة_الامتحانات_الرسمية، ضرورة الاستحصال على إذن مسبق من منصة #IMPACT، pic.twitter.com/c7QcOSvFgu
— MEHE_Lebanon (@MeheLebanon) March 7, 2021
يهمّ #وزارة_التربية_والتعليم_العالي أن تعلم المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لتقديم أو استلام #مصادقة_جامعية، أو #معادلة_جامعية، أو #معادلة_مدرسية، أو #شهادة_رسمية أو #صورة_طبق_الأصل من #دائرة_الامتحانات_الرسمية، ضرورة الاستحصال على إذن مسبق من منصة #IMPACT، pic.twitter.com/c7QcOSvFgu