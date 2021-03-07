بيان هام من وزارة التربية.. هذا ما جاء فيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عبر حسابها على "تويتر" أنّه على المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لتقديم أو استلام مصادقة جامعية، أو معادلة جامعية، أو معادلة مدرسية، أو شهادة رسمية أو صورة طبق الأصل من دائرة_الامتحانات الرسمية، الاستحصال على إذن مسبق من منصة IMPACT.