مجهول يطلق النار في الهواء بمحلة التل - طرابلس

أقدم أحد الأشخاص على متن دراجة نارية على اطلاق النار في الهواء من مسدس حربي في محلة التل - طرابلس بالقرب من موقف الأرز.

ووفقاً للمصادر، فإن مُطلق النار بدا في حالة السكر الظاهر، وتعمل دورية من الجيش على تعقبه تمهيداً لتوقيفه.