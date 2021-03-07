كميات البنزين غير كافية.. جميع محطات الوقود تقفل أبوابها في صور

شهدت مدينة صور تظاهرة مطلبية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وردد المتظاهرون شعارات ضد السلطة الحاكمة، ودعوا الى محاسبة الفاسدين، وقد رافق التظاهرة القوى الامنية والجيش تحسبا لاعمال شغب.

إلى ذلك، ذكرت قناة "الجديد" أنه جميع محطات الوقود في منطقة صور أقفلت أبوابها أمام الزبائن بالاضافة لإخلاء المكاتب من أصحابها والعاملين فيها من دون سابق إنذار أو زحمة للزبائن أمامها.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الكميات التي يتم تسليمها للمحطات من شركات النفط ولا سيما البنزين غير كافية بحسب عدد من أصحاب المحطات، فيما تحدثت معلومات عن قيام عدد كبير من أصحاب المحطات تخزين هذه المادة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار أسبوعيا وسط توقعات ارتفاع إضافي الأربعاء المقبل، في حين اخترقت بعض المحطات هذا الاقفال.