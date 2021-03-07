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لبنان
وزارة الدفاع تجمّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
Lebanon 24
07-03-2021
|
19:26
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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية.
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