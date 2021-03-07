بسبب "كورونا".. تعليق الجلسات بالمحاكم العسكرية حتى هذا التاريخ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان، أنه "بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في المحكمة العسكرية، تعلق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي جميع الدوائر المرتبطة بها، اعتبارا من صباح الاثنين 8/3/2021 ولغاية نهار الجمعة في 12/3/2021 ضمنا".