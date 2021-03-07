ضربٌ وتكسير في بحمدون.. هذا ما حصل

شهدت منطقة بحمدون اشكالاً بين عددٍ من أصحاب الفانات وأشخاصٍ كانوا يعملون على اقفال الطريق الدولية.

وقال أحد أصحاب الفانات لـ"لبنان24" أنّ "عدداً من السيارات والفانات تعرضت للتكسير وقد تم الاعتداء على من كان بداخلها، وجرى نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفيات للمعالجة".