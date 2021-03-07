لبنان

ضربٌ وتكسير في بحمدون.. هذا ما حصل

Lebanon 24
07-03-2021 | 21:50
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شهدت منطقة بحمدون اشكالاً بين عددٍ من أصحاب الفانات وأشخاصٍ كانوا يعملون على اقفال الطريق الدولية.
وقال أحد أصحاب الفانات لـ"لبنان24" أنّ "عدداً من السيارات والفانات تعرضت للتكسير وقد تم الاعتداء على من كان بداخلها، وجرى نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفيات للمعالجة". 
 
 
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