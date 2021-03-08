الراعي مُصرّ على سقف الخطاب العالي

فوجئت أوساط رسمية وحزبية بإستمرار السقف العالي لخطاب البطريرك الراعي حول الحياد والمؤتمر الدولي، رغم الرسائل التي وصلته حول الإستعداد للحوار والتعاون للتوصل إلى مخارج مشتركة ومقبولة، وفق أسرار "اللواء".