لبنان

الراعي مُصرّ على سقف الخطاب العالي

Lebanon 24
08-03-2021 | 00:01
A-
A+
Doc-P-800713-637507586599493444.jpeg
Doc-P-800713-637507586599493444.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئت أوساط رسمية وحزبية بإستمرار السقف العالي لخطاب البطريرك الراعي حول الحياد والمؤتمر الدولي، رغم الرسائل التي وصلته حول الإستعداد للحوار والتعاون للتوصل إلى مخارج مشتركة ومقبولة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
سفير البرازيل يلتقي الراعي: سنبدأ بالتعاون مع كل اللبنانيين من أجل مستقبل أفضل لبلدينا
lebanon 24
08/03/2021 01:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية: ندعم مساعي الراعي الإنقاذية لانتشال لبنان من أزمته الوجودية
lebanon 24
08/03/2021 01:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد المستقبل بعد زيارته المطران عودة: نؤكد على حسن نوايا وأهداف الراعي بمساعيه لحلّ الازمة في لبنان وأكدنا الحرص الدائم على حقوق جميع اللبنانيين وفقاً للدستور والقوانين
lebanon 24
08/03/2021 01:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي لـ"الحرة": لا يوجد مبرر يمنع الرئيسين عون والحريري من الجلوس الى الطاولة وتشكيل حكومة والمطلوب وضع الخلافات والمصالح الخاصة جانبا لمصلحة لبنان
lebanon 24
08/03/2021 01:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الراعي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:09 | 2021-03-08
00:53 | 2021-03-08
00:40 | 2021-03-08
00:15 | 2021-03-08
00:08 | 2021-03-08
00:01 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website