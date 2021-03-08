لبنان

مراجعة أنتجت البيان الفضيحة!

Lebanon 24
08-03-2021 | 00:08
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تمت مراجعة شاملة للسياسة الإعلامية للتيار الوطني، وإعلام قصر بعبدا، إنتهت بإيفاد مستشار رئيس التيار الى القصر الجمهوري.. وكانت باكورة إنتاجه البيان الفضيحة حول إرتفاع سعر الدولار وزيارة حاكم المركزي إلى بعبد، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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