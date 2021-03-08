غيبوبة وشلل



رغم غيبوبة الدولة في الشلل شبه الكامل يستمر صرف سلف الخزينة للوزارات والمؤسسات العامة بمليارات الليرات، دون إرتباط ذلك بأعمال منتجة أو مشاريع جديدة، وفق أسرار "اللواء".