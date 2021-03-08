لبنان

غيبوبة وشلل

Lebanon 24
08-03-2021 | 00:15
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رغم غيبوبة الدولة في الشلل شبه الكامل يستمر صرف سلف الخزينة للوزارات والمؤسسات العامة بمليارات الليرات، دون إرتباط ذلك بأعمال منتجة أو مشاريع جديدة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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لبنان

غيبوبة

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