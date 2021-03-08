17
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل يُغيّر باسيل بحساباته السياسية؟
Lebanon 24
08-03-2021
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب د. ناصر زيدان في صحيفة "الأنباء" الكويتية: "تفاقمت أوضاع لبنان الى وضعية لم يعد بالإمكان التعامل معها وفق المقاربات التي كانت معتمدة في السابق، وتقع مسؤولية ما جرى بالدرجة الأولى على النائب جبران باسيل.
وباسيل يعبّر بطبيعة الحال عن النمطية السياسية التي يعتمدها الرئيس ميشال عون بالذهاب حتى النهاية في خياراته مهما كانت العواقب وخيمة، وهو عادة لا يصغي لنصائح الآخرين - بمن فيهم أقرب المقربين إليه - كما أنه على استعداد للتخلي عن أهم حلفائه وأصدقائه اذا فرضت مصلحته ذلك.
ويقول مصدر موثوق مطلع على تفاصيل حياة عون لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "إنه تجاهل حتى الذين ساعدوه بقوة وقدّموا له منازلهم في بيروت وباريس عندما نصحه بعض هؤلاء بتغيير نهجه واعتماد مقاربة أكثر مرونة واحتراما مع الآخرين ومع بعض أهل بيته، لأن إنقاذ البلاد وإدارتها تتطلب المشاركة والتعاون مع الجميع، بصرف النظر عن الحسابات الشخصية، ولكنه لم يصغ لهؤلاء أبدا، بل تخلى عن صداقتهم، حتى أنه لم يسأل عن أحدهم رغم مرضه الشديد".
ويقول المصدر ذاته: "لقد أخطأ باسيل بالأصالة - وبالنيابة عن الرئيس - وتكاد أوراقه تحترق بأكملها، وتركته الثقيلة أغرقت البلاد بويلات يصعب معالجتها بوقت قصير. فهو فشل في الإصلاح، وفشل في الحفاظ على هيبة الدولة، وفشل في التعاون مع أصدقائه وحلفائه ومنهم حزب الله المستفيد الأول من سياسته، وفشل في تدمير الحريرية السياسية وتحميلها مسؤولية الانهيار وكذلك في منع الرئيس سعد الحريري من الحصول على تفويض نيابي لتكليفه بتأليف حكومة جديدة، وفشل ايضا في تحطيم مكانة الرئيس نبيه بري".
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف تكشف من هدّدها.. وآخر توقعاتها: الدولار الى 15 الف وربما اكثر! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تكشف من هدّدها.. وآخر توقعاتها: الدولار الى 15 الف وربما اكثر! (فيديو)
09:00 | 2021-03-07
07/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
23:55 | 2021-03-07
07/03/2021 11:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟
10:35 | 2021-03-07
07/03/2021 10:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار لعناصر انضباط "حزب الله" في المشرفية.. ما القصة؟
Lebanon 24
انتشار لعناصر انضباط "حزب الله" في المشرفية.. ما القصة؟
18:19 | 2021-03-07
07/03/2021 06:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
19:29 | 2021-03-07
07/03/2021 07:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:45 | 2021-03-08
الهجوم على القصر الجمهوري: روايتان
08:30 | 2021-03-08
الاحتجاجات الشعبية: صرخة وجع حقيقية أم تمهيد لحل حكومي "عالنار"؟
05:40 | 2021-03-08
جولة الصباح الاخبارية: الحركات الاحتجاجية تتصاعد في الشارع... موقف مرتقب لقائد الجيش والحكومة غائبة
08:38 | 2021-03-08
الدولار يشعل الشارع.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة في بيروت
08:33 | 2021-03-08
مدير مستشفى الراسي يناشد السماح لآليات نقل الأوكسجين بالمرور على طريق البداوي
08:18 | 2021-03-08
ابراهيم حيا العسكريين الاناث في الأمن العام: تحية إكبار وإجلال لجهدهن
فيديو
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
Lebanon 24
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
11:21 | 2021-03-07
08/03/2021 08:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
10:00 | 2021-03-07
08/03/2021 08:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
15:00 | 2021-03-06
08/03/2021 08:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact