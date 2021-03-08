"حزب الله" يتعامل مع الأزمة كحالة إقليمية

رأت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية أن "حزب الله" يتعامل مع الأزمة اللبنانية، كحالة إقليمية، بيد انه لا يتقبّل الضغط على الرئيس ميشال عون شريكه في تحالف الأقليات الاستراتيجي إلى درجة دفعه للاستقالة أو حتى تحميله مسؤولية الانهيار الذي آل إليه لبنان".