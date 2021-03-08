لبنان

عبود يتبرأ من "التيار"

Lebanon 24
08-03-2021 | 04:35
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رداً على الحملات التي تتناول "التيار الوطني الحر" غرد الوزر السابق فادي عبود بانه لا ينتمي الى التيار اطلاقا رغم تكليفه من الرئيس عون بمهمة وزارية وانه من انصار الحزب السوري القومي الاجتماعي 
 
المصدر: النهار
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فادي عبود

التيار الوطني الحر

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