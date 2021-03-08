عبود يتبرأ من "التيار"

رداً على الحملات التي تتناول "التيار الوطني الحر" غرد الوزر السابق فادي عبود بانه لا ينتمي الى التيار اطلاقا رغم تكليفه من الرئيس عون بمهمة وزارية وانه من انصار الحزب السوري القومي الاجتماعي