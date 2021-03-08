لبنان

التهريب مستمر

Lebanon 24
08-03-2021 | 04:41
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تستمر عمليات التهريب الى سوريا بقاعا وشمالا في ادانة للاجهزة الامنية اكثر منها للوزراء غير القادرين على التأثير ولا يملكون المعطيات الواقعية
 
المصدر: النهار
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