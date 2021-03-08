لبنان

تحويل الحراك

Lebanon 24
08-03-2021 | 04:43
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يُنقل عن متابعين لحراك الشارع أنّ مشاركة محازبين في التظاهرات الأخيرة إنّما بدفع من مرجعياتهم لعدم تفلّت الشارع باتجاههم.
 
المصدر: النهار
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