لبنان

تباينات

Lebanon 24
08-03-2021 | 04:44
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يلاحظ حصول تباينات بين مرجعين حليفين سياسي ونيابي حول بعض الملفات الحكومية وسواها، دون أن يترك تأثيراً على علاقتهما.
 
المصدر: النهار
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تباينات

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