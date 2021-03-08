لبنان

منصة لضبط آلية دعم السلع الاستهلاكية

Lebanon 24
08-03-2021 | 04:55
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لقي اقتراح يقضي بتطبيق منصة impact الرقمية التي يُشرف عليها التفتيش المركزي لضبط آلية دعم السلع الاستهلاكية مع ربطها بمخزون الشركات المستوردة، إهتمام مسؤولي البنك الدولي كونه يحد من استنسابية الوزارات المعنية بتوزيع أموال الدعم على التجار.
المصدر: نداء الوطن
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