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لبنان
رئيس مستقيل يُلوّح بالاعتكاف... "سابقة تُضاف إلى السوابق"!
Lebanon 24
08-03-2021
|
05:58
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن يضيف سابقة إلى السوابق التي قد يضمّنها كتاب إنجازاته رئيساً للحكومة. الرئيس الذي يقول إنه "أول رئيس حكومة كان يعمل أستاذاً في الجامعة الاميركية"، و"أول من عيّن ست وزيرات في الحكومة"، واستطاع "لأول مرة ان يحقق 97% من جدول اعمال حكومته خلال فترة قياسية"، يمكنه أن يضيف "لأول مرة يفكر رئيس مستقيل بالاعتكاف".
إذا كانت نصيحة المستشارين دفعته إلى التلويح بالاعتكاف، فهي نصيحة ذات حدين لأن من شأنها أن ترتدّ عليه بما أن الاعتكاف سيطال الناس، وسيبدو الرئيس المستقيل هارباً من المسؤولية. أما إذا كانت نصيحة من الأمين العام لمجلس الوزراء فمعناها توريطه لمصلحة الرئيس سعد الحريري لدفعه باتجاه الضغط كي يؤلّف حكومة بشروطه. وفي الحالتين ثمة من يقول من الوزراء إن دياب لم يوفّق أبداً في كلامه عن الاعتكاف حتى ولو كان كلام حقّ، فالمراد به باطل. كثر رأوا في خطوته رسالة تخدم الحريري دون سواه، ويذهب هؤلاء الى القول إن حكومته لم تنجح في أي إنجاز، وفي وقت يتدهور فيه البلد يبدو كمن يريد ان ينأى بنفسه عن العواقب. يدرك المخاطر الحقيقية المحدقة بالوضع المالي والاقتصادي وهو ليس مستعداً لتحمّل المزيد من الانهيارات والقرارات الصعبة، ومنها رفع الدعم وتحميل حكومة لم تبلغ عامها الأول بعد وزر ردح من الزمن.
من رئيس حكومة يميل للاعتكاف الى وزير يدعو للاضراب وآخر يقاطع رئيس الحكومة ورابع يعاديه، حكومة اختصاصيين من صنف المعتكفين الا القلة القليلة والتي لها من التحفظات على رئيس الحكومة ما يفيض عن الحاجة ويزيد.
المصدر: نداء الوطن
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