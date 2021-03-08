17
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بوغدانوف يدعم مهمة الحريري.. ولا إتّصال بينه وبين باسيل
Lebanon 24
08-03-2021
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الان سركيس في " نداء الوطن": لا تبدو العلاقة بين الروس والعهد قابلة للتصحيح على رغم كل محاولات مستشار رئيس الجمهورية أمل أبو زيد الذي سافر الجمعة إلى موسكو، والتقى نائب وزير الخارجية الروسي والموفد الخاص لبوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف لشرح موقف باسيل وعون من الإستحقاق الحكومي.
وفي معلومات "نداء الوطن" أن اللقاء بين بوغدانوف وأبو زيد لم يدم لأكثر من 35 دقيقة، ولم يحصل أي أمر جديد، ولم ينجح أبو زيد في تأمين إتصال مباشر بين بوغدانوف وباسيل، وهذه المهمة الأساسية التي ذهب من أجلها أبو زيد إلى موسكو لكسر الجليد بين الرجلين وتطرية العلاقة بين الروس والعهد، لذلك كان اللقاء مختصراً، وأكد بوغدانوف على دعم الرئيس الحريري في مهمته وعلى وجوب الإسراع في تشكيل حكومة برئاسته من دون ثلث معطّل لأحد، وفي الوقت نفسه أعاد أبو زيد القول لبوغدانوف إنهم يعملون لتأمين حقوق المسيحيين وأن عون لا يريد الثلث المعطّل من باب الأرقام إنما من باب الحق الدستوري.
إذاً، فشل أبو زيد في تأمين الإتصال الذي كان ينتظره باسيل مع بوغدانوف، حتى إنّ بيان الخارجية الروسية عن اللقاء كان ضعيفاً وتطرّق إلى العموميات التي تتكرّر دورياً، واللافت حسب المعلومات أن أبو زيد طالب بإلحاح بأن يتضمن بيان الخارجية الروسية الصادر عن اجتماعه مع بوغدانوف، إشارة إلى دعم روسي للرئيس ميشال عون أو على الأقل الحديث عن دور وجهود إيجابية لرئيس الجمهورية في هذه الأوقات الصعبة، لكن الجانب الروسي لم يقبل بهذا الأمر وبقي البيان في الإطار الكلاسيكي ونشرته وزارة الخارجية الروسية بلغتها ولم تترجمه إلى العربية
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف تكشف من هدّدها.. وآخر توقعاتها: الدولار الى 15 الف وربما اكثر! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تكشف من هدّدها.. وآخر توقعاتها: الدولار الى 15 الف وربما اكثر! (فيديو)
09:00 | 2021-03-07
07/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
23:55 | 2021-03-07
07/03/2021 11:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟
10:35 | 2021-03-07
07/03/2021 10:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار لعناصر انضباط "حزب الله" في المشرفية.. ما القصة؟
Lebanon 24
انتشار لعناصر انضباط "حزب الله" في المشرفية.. ما القصة؟
18:19 | 2021-03-07
07/03/2021 06:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
19:29 | 2021-03-07
07/03/2021 07:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:45 | 2021-03-08
الهجوم على القصر الجمهوري: روايتان
08:30 | 2021-03-08
الاحتجاجات الشعبية: صرخة وجع حقيقية أم تمهيد لحل حكومي "عالنار"؟
05:40 | 2021-03-08
جولة الصباح الاخبارية: الحركات الاحتجاجية تتصاعد في الشارع... موقف مرتقب لقائد الجيش والحكومة غائبة
08:38 | 2021-03-08
الدولار يشعل الشارع.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة في بيروت
08:33 | 2021-03-08
مدير مستشفى الراسي يناشد السماح لآليات نقل الأوكسجين بالمرور على طريق البداوي
08:18 | 2021-03-08
ابراهيم حيا العسكريين الاناث في الأمن العام: تحية إكبار وإجلال لجهدهن
فيديو
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
Lebanon 24
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
11:21 | 2021-03-07
08/03/2021 08:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
10:00 | 2021-03-07
08/03/2021 08:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
15:00 | 2021-03-06
08/03/2021 08:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact