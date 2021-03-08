هذه الطرقات مقطوعة حتى الساعة (فيديو وصور)

تلبية للدعوات إلى قطع الطرقات تحت عنوان "اثنين الغضب"، بدأ المحتجون يتوافدون إلى الطرقات الأساسية في مختلف المناطق.

في بيروت، قطع محجتجون السير على تقاطع الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، في حين قطع آخرون الطريق على كورنيش المزرعة بالاتجاهين والطريق عند تقاطع الصيفي. توازياً، قطع محتجون طريق ساحة الشهداء والطريق المؤدية إلى مصرف لبنان في الحمرا.

وبحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24" فإنّ الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال:

ساحة حلبا

مستديرة العبدة

وادي الجاموس

المنية دير عمار

المحمرة

برج العرب

البالما

شكا الهري بالاتجاهين

شكا الطريق البحرية

البداوي

البحصاص



وفي عاليه، تم قطع السير على طريق عام ضهور العبادية بالاتجاهين.

في ما يتعلّق بالطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع:

مفرق قب الياس

جديتا العالي

تعلبايا

جنوباً، قطع المحتجون الطريق عند مثلث خلدة واوتوستراد الجية بالاتجاهين، وتم قطع طريق برجا، إلى جانب أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.

كذلك، تم قطع الطريق عند اوتوستراد الصرفند - السكسكية بالاتجاهين.

هذا وتم قطع السير عند يسوع الملك وعلى اوتوستراد جبيل المسلك الغربي واوتوستراد الزوق وأوتوستراد جل الديب بالاتجاهين، وتحت جسر انطلياس كما تم قطع أوتوستراد الدورة منذ قليل.

قطع اوتوستراد جل الديب بالاتجاهين pic.twitter.com/4pncIH5rFE — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 8, 2021

وتشهد طريق الزوق البحرية زحمة سير بسبب توافد المواطنين إليها. وعلم قبل قليل أنّ المحتجين قطعوا كل الطرق الفرعية الداخلية والبحرية.

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