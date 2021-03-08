أمين عام الكتلة الوطنية بيار عيسى: لبنان مُحتل من الداخل

رأى امين عام الكتلة الوطنية د.بيار عيسى، أن أحزاب الطوائف دون استثناء، لا تتوانى عن استغلال ان لم نقل خطف مبادرة ومضمون خطاب البطريرك الماروني بشارة الراعي، في محاولة رخيصة لتوظيفهما فئويا وشعبويا، وهو ما تبث عمليا في مشهدية اليافطات والشعارات والهتافات المذهبية والطائفية، التي رفعتها الحشود في بكركي، والتي قابلها في الضفة الثانية بتدبير من حزب الله، مشهدية الدراجات النارية التي حملت اعلام حزب الله وإيران في الضاحية الجنوبية.

اكد عيسى في حديث لـ"الأنباء الكويتية" ان لبنان محتل من الداخل، وان ثورة 17 تشرين الأول، ما هي إلا حركة اعتراضية في مواجهة الأمر الواقع المفروض على الشرعية اللبنانية منذ العام 1975، وهي بالتالي "مقاومة داخلية للاحتلال الداخلي"، معتبرا ان كل دولة تحتل دول أخرى، اول ما تفعله هو تدمير كيانها سياسيا وأمنيا واقتصاديا ونقديا ومصرفيا وقضائيا وتربويا وبيئيا، وتمعن في قتل المدنيين واعتقال واغتيال المعارضين لها، الأمر الذي نفذته أحزاب الطوائف بحرفية ومهنية على مدى 45 سنة من احتلالها للدولة اللبنانية، فأتت ثورة 17 تشرين الأول وفي جعبتها مشروع واحد لا غير، ألا وهو مقاومة هذا الاحتلال الداخلي وتحرير البلاد من الديكتاتوريات المتحكمة بهرمية الدولة من الرأس حتى القاعدة.