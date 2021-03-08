الحريري يلتقي لافروف غداً؟

تحدّثت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف عبر "الأخبار" عن تمكّنه من ترتيب لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الإمارات. اللقاء سيُعقد يوم غد الثلاثاء على هامش زيارة يقوم بها لافروف إلى الخليج وتستمر ثلاثة أيام. تجدر الإشارة إلى أنه سبق للروس أن تحدثوا في الملف اللبناني مع أطراف عديدين، لكنهم كانوا واضحين في التأكيد أنهم لا يحملون مبادرة، بل دعوة إلى الإسراع في تأليف الحكومة وحلّ الأزمات. كما عُلم أن لافروف كان تطرق إلى الملف اللبناني في حديثه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وسمع منه كلاماً واضحاً عن أن «إيران لا تتدخل والموضوع عند حزب الله»