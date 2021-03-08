رشا الأمير: 3 أسباب قد تكون وراء اغتيال لقمان الآن.. والذكرى الأربعون الأحد إلا إذا

كتبت نوال نصر في " نداء الوطن": رشا الأمير، شقيقة لقمان، تتشح بالسواد وتتسم بوجهٍ مريح، على الرغم من "التراجيديا" التي تحياها منذ أربعين يوماً.

تتحدث رشا عن ثلاثة أشياء إجتمعت الآن بالذات: أولها، تراكم الحالة العدائية، فاتُخذ القرار بإعدام لقمان الذي كان عدواً للبعض لكنه عدو نبيلاً. وهذه الحال التراكمية قد تكون سبباً.

ثانياً، هناك من قرر الإستفادة من الوقت الضائع مع تغيّر الإدارة الأميركية وابتعاد الإدارة القديمة التي كان لقمان مقرباً منها.

ثالثاً، ظهر أخيراً أن لقمان من خلال تحليله في ملف النيترات وجريمة المرفأ كوّن أفكاراً واضحة حول مسارات مالية وهو تحدث منذ اللحظة الأولى، من خلال التحليل لا المعلومات، حول كيفية إستخدام النيترات في سوريا والعراق.

تضافرت أمور عدة وأدّت الى موت لقمان. والقاتل محترف. وماذا بعد؟

في آخر هذا الأسبوع، يوم الأحد في 14 آذار، سيلتقي أحباء وأصدقاء لقمان سليم في دارة سليم في حارة حريك تحت عنوان "أربعون يوماً من الشوق" وسيكون بحسب رشا: (إذا الله أراد) إجتماع محبة، تطلق خلاله مؤسسة لقمان سليم "وفي الحقيقة والعدالة"، التي ستعمل وتنكبّ على البحث عن كامل الحقيقة، وسيتلى الشعر وتؤدى الصلوات. رفعت طربيه سيكون بين الجموع وسيؤدي مقطعاً. وستنشد إبنة رفعت باللغة الإنكليزية. وستنشد إمرأة اخرى بالعربية. وسيقرأ شيخ القرآن وسيقرأ شاب من الإنجيل رسالة من القديس متى "هو ملح الأرض". وسيسمع الحاضرون نصوصاً شعرية ترجمها ذات يوم اللغوي والأديب لقمان سليم. وستؤدي لينا أبيض تصميماً سينوغرافياً. هكذا ستكون أربعينية لقمان سليم نعود ونكرر إذا أراد الله.

البارحة مساء، إتصلنا برشا للإطمئنان الى نتائج PCR فتبين أن الوالدة سلمى، التي لُقحت قبل عشرة أيام، أصيبت بكورونا ومثلها شقيق لقمان سليم هادي. وهذا معناه أن الأربعينية قد تتأخر أسبوعاً وقد لا تتأخر. وفي الحالين يبقى لقمان يحيا هناك بين الشجر وزقزقات العصافير والحرية ويبقى آخرون في العتمة الدامسة.