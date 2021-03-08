يوم المرأة العالمي.. منى الهراوي تتحدّث عن دور اللبنانيات اليوم

اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة الأولى السابقة منى الهراوي، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي يستكمل الدور التاريخي للبطريركية المارونية، «إذ يبذل جهوداً متفانية لإنقاذ لبنان وتوحيد جميع مواطنيه وطوائفه عبر تركيزه على الشراكة والمحبة». وشدّدت على أن «وحده الحياد الذي يناشد به غبطته يُمكّن لبنان من الانفتاح مجدداً على محيطه العربي وعلى المجتمع الدولي، وهو خشبة الخلاص الوحيدة».وعبرت الهراوي، وهي زوجة الرئيس الراحل إلياس الهراوي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عن تقديرها لـ«الدور الوطني الكبير الذي قامت به البطريركية المارونية منذ مائة سنة، يوم لعب غبطة البطريرك إلياس حويك دوراً قيادياً في عملية استقلال لبنان وميلاد دولة لبنان الكبير، وهو دور يستكمله البطريرك الراعي».وفي يوم المرأة العالمي، حيّت الهراوي نساء لبنان «لا سيما النساء الأكثر بؤساً والأكثر حاجة، والنساء المناضلات، واللاتي فقدن أولادهن أو أزواجهن، وعرفن التشرّد والذل والحرمان إثر انفجار 4 آب الرهيب في مرفأ بيروت». واعتبرت أن الأيام التي يعيشها لبنان صعبة للغاية، ولم يشهد مثلها حتى في فترات الحرب المدمّرة. وأضافت: «بلدنا في حالة انهيار تام على جميع المستويات والمسؤول الأساسي هو الدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها ومسؤوليها»، مرجّحة أن يكون «درب الجلجلة طويلاً جداً، لأن المسؤولين غائبون عن السمع وعن الوعي أحياناً والكل مسؤول».ورأت الهراوي أن للمرأة اللبنانية «دوراً كبيراً في الحياة اليومية لأسرتها وفي التربية والتعليم والرعاية الصحية والثقافة، كما لها دور وطني فعّال أثبتته في السنوات الماضية في أيام الحرب وأيام السلم». وقالت: «هي نصف المجتمع وعموده الفقري، وهي تضطلع بدور كبير في كل المجالات ومنها السياسية، إذ برهنت عند توليها مراكز القرار عن أهليتها وثقافتها وقدراتها التي لا تميّزها عن الرجل». لقراءة المقال كاملاً