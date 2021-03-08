مبادرة ابراهيم مستمرة

كتبت" الجمهورية": "لم يطرأ امس اي تطور بارز على جبهة التأليف الحكومي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مستمر في مبادرته، والتي قبل رئيس الجمهورية بموجبها ان يسمّي خمسة وزراء بالإضافة الى الوزير الارمني، بحيث لا يكون هناك ثلث وزاري معطّل لأي فريق في الحكومة، وانّ ابراهيم ينتظر عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري للوقوف على رأيه في هذه المبادرة.ومن المتوقع ان يعود الحريري من ابو ظبي اليوم، قبل ان يغادر مجدّداً الى الخارج ويزور بعد أيام مصر، من دون أن تظهر على السطح اي مؤشرات الى احتمال حصول خرق حكومي".