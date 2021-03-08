لبنان

الرياض تريد إسقاط ميشال عون ؟

Lebanon 24
08-03-2021 | 06:48
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كتب رضوان الذيب في " الديار": هل تريد الرياض إسقاط عهد ميشال عون ودفعه إلى الاستقالة من خلال الضغط في الشارع عبر فلتان مالي وامني واجتماعي وفتح البلد على كل الاحتمالات؟ وهل تطور الموقف السعودي من الضغط على سعد الحريري برفض مشاركة حزب الله في الحكومة إلى إسقاط عهد ميشال عون ؟

 

وحسب مصادر في 8 آذار، فان التوجه السعودي أبلغ إلى مسؤولين لبنانيين عبر دولة كبرى وتبلغه الحريري مع الطلب منه السير في هذا الطرح، والا فإن أبواب الرياض ستبقى مقفلة أمامه ليوم «الدين والآخرة « وهذا َما نقلته مصر والإمارات للحريري مباشرة، وترجمه مؤخرا، عبر إدارة الظهر للحلول ومبادرة جنبلاط الايجابية وتنازلات ميشال عون والرد بهجوم تناول حزب الله متجاهلاً ما قدمه له.

 

وتسأل المصادر، هل تهديد حسان دياب الأخير بالاعتكاف وعدم ممارسة تصريف الأعمال في هذا التوفيت يتلاقى مع الضغوط السياسية بتطيير البلد واغراقه بالفوضي الكاملة وتطيير عون ؟ وهذا السؤال مشروع لان توقيت إعلان دياب ملتبس في ظل تمسكه بالغطاء السني ردا على ممارسات بري وعون ضد حكومته.

 

وحسب المصادر، فإن الرياض تجاهلت رسائل إيجابية من العهد وباسيل مؤخراً عبر توجيهات لوزارة الخارجية بإدانة القصف الحوثي على الرياض، وهذا الملف شكل بداية التوتر بين عون والرياض بعد أن طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر السفير السعودي إدانة القصف الحوثي الأول على الرياض ولم يتم التجاوب مع طلبه حيث كان باسيل في الخارجية والحريري رئيسا للحكومة وعندئذ أبلغ لبنان بموقف متصلب من الرياض.

المصدر: الديار
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