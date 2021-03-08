الحجار: التيار يريد اخذنا الى سجال طائفي

قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أشار لـ "الأنباء الإلكترونية" الى أن "التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل يريدان أخذنا الى سجال طائفي لن ننجر له، لأن لا أحد أحرص من البطريرك الراعي على حقوق المسيحيين"، معتبرا أن "هذا الفريق لا يزال يختلق الذرائع للضغط على الرئيس الحريري للحصول على الثلث المعطل".وذكّر الحجار بأن "الرئيس المكلف سلم عون التشكيلة الحكومية في التاسع من كانون الأول 2020، وقد مضى على تسليمها ثلاثة أشهر ولم تصدر مراسيمها من رئيس الجمهورية ولا قبِل أن يناقش فيها، لأنه وكما هو معروف مصر على الثلث المعطل"، وأكد الحجار أن "الرئيس الحريري ليس بوارد التخلي عن حكومة المهمّة وفق المبادرة الفرنسية"، داعيا الرئيس عون "لأن يثبت على أمر، فمصلحة البلد تفترض تشكيل حكومة إختصاصيين ولن تكون إلا بالمعايير التي نصت عليها المبادرة الفرنسية والدستور، لتنال ثقة الداخل أولا وثقة الخارج ثانيا"، وذكّر الحجار بأن "الحريري الوحيد من بين السياسيين الذي أقرّ بالخطأ عندما قدم إستقالة حكومته في 29 تشرين أول 2019 وحدد معايير الحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها وهي حكومة إختصاصيين".