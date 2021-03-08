لبنان

لقاء بكركي- حزب الله غدا هذه معطياته

Lebanon 24
08-03-2021 | 08:00
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افادت معلومات ان اللقاء المرتقب غدا بين حزب الله وبكركي هو مجرد معاودة للقاءات الدورية التي كانت تعقد سابقا بين المطران سمير مظلوم والامير حارس شهاب والحاج أبو سعيد الخنسا المكلف من قبل الحزب بملف العلاقة مع البطريركية، من دون وجود جدول اعمال  .

 

واشارت المعلومات الى ان لا لقاءات مباشرة  قريبة بين البطريرك الراعي والحزب في المدى المنظور، علما ان  أوساطا  حزبية عبرت عن دهشتها لاستمرار النبرة العالية للبطريرك الراعي في ملفي  الحياد والمؤتمر الدولي، رغم الرسائل التي وصلته حول الإستعداد للحوار والتعاون للتوصل إلى مخارج مشتركة ومقبولة.

 

وكان البطريرك الراعي قال امس هناك من يتساءل لماذا ينفجر الشعب ومن وراءه؟ فخير أن ينفجر الشعب ويبقى الوطن من أن ينفجر الوطن ولا يبقى الشعب! لكننا باقون، والشعب أقوى من المعتدين على الوطن، مهما عظمت وسائلهم!

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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