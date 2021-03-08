لبنان

روايتان لـ" الهجوم" على القصر الجمهوري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-03-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-800806-637507873688451117.jpg
Doc-P-800806-637507873688451117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ليل السبت الفائت سرت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرك مجموعات شعبية وحزبية من منطقة الضاحية الجنوبية على دراجات نارية في اتجاه القصر الجمهوري، في محاولة لاطلاق تحرك ميداني احتجاجي في محيط القصر. وقد تسبب  هذا الامر بتشنج كبير واعقبته اتصالات على اعلى المستويات لضبط الوطن.

 

في المقابل، اوردت مصادر مطلعة رواية ثانية عما حصل فقالت "ما جرى ليل السبت ان مجموعة من الشبان انطلقت على الدراجات  النارية زاعمة انها متجهة  الى القصر الجمهوري ضمن مناورة متفق عليها  للايحاء بان هناك تحركاً ضد بعبدا، وبالتالي لاحراج  بكركي  ودفعها الى القول بان القصر الجمهوري خط أحمر ."

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2021-03-08
12:42 | 2021-03-08
12:34 | 2021-03-08
12:31 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website