روايتان لـ" الهجوم" على القصر الجمهوري

ليل السبت الفائت سرت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرك مجموعات شعبية وحزبية من منطقة الضاحية الجنوبية على دراجات نارية في اتجاه القصر الجمهوري، في محاولة لاطلاق تحرك ميداني احتجاجي في محيط القصر. وقد تسبب هذا الامر بتشنج كبير واعقبته اتصالات على اعلى المستويات لضبط الوطن.

في المقابل، اوردت مصادر مطلعة رواية ثانية عما حصل فقالت "ما جرى ليل السبت ان مجموعة من الشبان انطلقت على الدراجات النارية زاعمة انها متجهة الى القصر الجمهوري ضمن مناورة متفق عليها للايحاء بان هناك تحركاً ضد بعبدا، وبالتالي لاحراج بكركي ودفعها الى القول بان القصر الجمهوري خط أحمر ."