لبنان

هذه تفاصيل القرار الامني بشأن التظاهرات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2021 | 09:05
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أفاد مصدر أمني "ان القرار الامني المتخذ لمواكبة حركة التظاهرات والاحتجاجات يقضي بتجنب الصدام مع المتظاهرين إلا في حال الاعتداء والقيام بأعمال الشغب، ووضع مجموعات تدخل للسيطرة سريعا على اي حادث  قبل حصوله.

 

كما تم رصد مراقبة امنية دقيقة ومستترة عند الخطوط الفاصلة بين مناطق متنوعة طائفياً، خصوصا بين الشياح وعين الرمانة. كذاك قضت الخطة بتكثيف الملاحقة الامنية للخلايا المتطرفة التي تميل لاستعادة نشاطها.

 

وقال المصدر ان خطورة الاوضاع المعيشية تقتضي الحذر في مقاربة الاحتجاجات، فالفقر بات شاملا، والناس والعسكر في خندق واحد.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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