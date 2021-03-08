اعتكاف دياب: هذا ما يترتب عليه سياسيا ودستوريا

قال مرجع سياسي "ان ما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بشأن امكان اعتكافه مجرد محاولة للهروب من اتخاذ اي قرار بوقف الدعم او ترشيده، ما سيؤدي الى ارتفاع جنوني في الاسعار وغضب في الشارع".

ويضيف "ان دياب يدرك ان البلد مقبل على فترة اجتماعية صعبة لا يريد لحكومته ان تتحملها وحدها، وانه لو نفذ قراره لتسبب بتجميد كل شؤون الدولة وشل عمل اللجان والوزارات ووضع رئيس الجمهورية في موقع الاستفراد والاستهداف".

واستدرك قائلا "ان دياب لن يقدم حتما على خطوة تضعه امام المساءلة بسبب الاخلال بالواجبات الوظيفية ، وفق لمادة 70 المتعلقة بمحاكمة رؤساء الحكومة والوزراء، علما ان الدستور ينص على الاستقالة وتصريف الاعمال ويمنع عليه الاعتكاف".