لبنان

الاحتجاجات الشعبية: صرخة وجع حقيقية أم تمهيد لحل حكومي "عالنار"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-03-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-800824-637507892029071504.jpg
Doc-P-800824-637507892029071504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت مراجع معنية السلطة السياسية من "محاولات القفز عن الأسباب الحقيقية للتحركات الشعبية في الشارع، والمتمثلة بالانهيارات المالية، والارتفاعات المخيفة في الأسعار، وغير المسبوقة في الأزمات الداخلية لأي بلد."

 

ولفتت الى "ان الاحتجاجات واعمال قطع الطرق بدأت تطال مناطق جديدة ما يُنذر بأن الأمور ستزداد  سوءًا، وبغض النظر عن التفسيرات والأبعاد السياسية".

 

واشارت الى "ان مشاركة محازبين في التظاهرات الأخيرة إنّما بدفع من مرجعياتهم لعدم تفلّت الشارع باتجاههم".

 

في المقابل، اعتبر مقربون من دوائر القرار الرسمي "ان كل ما يحصل معدّ باتقان، ضمن سيناريو يرمي إلى الوصول إلى حكومة على وقع تسخين جزئي شعبي ومالي، في اعتبار انّ الاتصالات العادية  لم تفض إلى التأليف".

 

ويضيف هؤلاء "ان حركة الناس متروكة بتعبيراتها العفوية والغاضبة، إنما في العمق  فهي مضبوطة تحت سقف معيّن".

 

ويعتبر هؤلاء "انّ ارتفاع سعر الدولار وإقفال الطرق لا يعودان فقط الى اسباب اقتصادية واجتماعية، بل أنّ هناك أصابع تغلغلت في سوق الدولار والتحرّكات الشعبية للضغط السياسي وتوجيه الرسائل".

 

وبين الرأيين كان لافتا الحديث المستجد في بعض وسائل الاعلام عن التداعيات الخطيرة لقطع بعض الطرق الحساسة، وكأن طرق لبنان صارت مصنفة هي الأخرى بين فئات عادية وفئات استثنائية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2021-03-08
12:42 | 2021-03-08
12:34 | 2021-03-08
12:31 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website