لبنان

مدير مستشفى الراسي يناشد السماح لآليات نقل الأوكسجين بالمرور على طريق البداوي

Lebanon 24
08-03-2021 | 08:33
A-
A+
Doc-P-800826-637507896374773216.jpg
Doc-P-800826-637507896374773216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ناشد مدير مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي الدكتور محمد خضرين كل الجهات المعنية السعي الى ايصال شحنة الاوكسيجين المتجهة الى المستشفى، والمتوقفة منذ الصباح في البداوي نتيجة قطع الطرقات من قبل المحتجين على احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية.

 

واشار خضرين الى ان المستشفى تعاني من نقص حاد في الاوكسيجين ، وهذا الامر يهدد صحة وحياة عشرات المرضى في المستشفى وبخاصة مرضى كورونا، متمنيا على الجميع تسهيل هذا الامر والسماح للشاحنة الناقلة للاوكسيجين بالوصول الى المستشفى باقصى سرعة.

 

ولاحقا وصلت شحنة الاوكسيجين الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي، وتوجه مدير المستشفى بالشكر من كل الذين تعاونوا وتجاوبوا وسهلوا هذا الامر.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2021-03-08
12:42 | 2021-03-08
12:34 | 2021-03-08
12:31 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website