مدير مستشفى الراسي يناشد السماح لآليات نقل الأوكسجين بالمرور على طريق البداوي

ناشد مدير مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي الدكتور محمد خضرين كل الجهات المعنية السعي الى ايصال شحنة الاوكسيجين المتجهة الى المستشفى، والمتوقفة منذ الصباح في البداوي نتيجة قطع الطرقات من قبل المحتجين على احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية.

واشار خضرين الى ان المستشفى تعاني من نقص حاد في الاوكسيجين ، وهذا الامر يهدد صحة وحياة عشرات المرضى في المستشفى وبخاصة مرضى كورونا، متمنيا على الجميع تسهيل هذا الامر والسماح للشاحنة الناقلة للاوكسيجين بالوصول الى المستشفى باقصى سرعة.