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لبنان
الدولار يشعل الشارع.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة في بيروت
Lebanon 24
08-03-2021
|
08:38
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على وقع جنون الدولار وانهيار القدرة الشرائية، لبى مواطنون الدعوات إلى قطع الطرق تحت عنوان "اثنين الغضب".
وفي العاصمة بيروت، توسعت رقعة قطع الطرقات التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى.
وفي التفاصيل أنّ محتجين قطعوا السير على تقاطع الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، في حين قطع آخرون الطريق على كورنيش المزرعة بالاتجاهين والطريق عند تقاطع الصيفي. توازياً، قطع محتجون طريق ساحة الشهداء والطريق المؤدية إلى مصرف لبنان في الحمرا.
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