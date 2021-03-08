لبنان

الدولار يشعل الشارع.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة في بيروت

Lebanon 24
08-03-2021 | 08:38
A-
A+
Doc-P-800828-637507897660189921.jpg
Doc-P-800828-637507897660189921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع جنون الدولار وانهيار القدرة الشرائية، لبى مواطنون الدعوات إلى قطع الطرق تحت عنوان "اثنين الغضب". 
وفي العاصمة بيروت، توسعت رقعة قطع الطرقات التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى. 
وفي التفاصيل أنّ محتجين قطعوا السير على تقاطع الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، في حين قطع آخرون الطريق على كورنيش المزرعة بالاتجاهين والطريق عند تقاطع الصيفي. توازياً، قطع محتجون طريق ساحة الشهداء والطريق المؤدية إلى مصرف لبنان في الحمرا. 
لمعرفة تفاصيل عن مناطق أخرى، إضغط هنا. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2021-03-08
12:42 | 2021-03-08
12:34 | 2021-03-08
12:31 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website