لبنان

للمرأة في يومها العالمي... إنتزعي حقّكِ بيديكِ

اندريه قصاص

|
Lebanon 24
08-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-800835-637507908290186431.jpg
Doc-P-800835-637507908290186431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لي نظرة خاصة بالمرأة عمومًا وبالمرأة اللبنانية خصوصًا. فلها كل ايام السنة وليس يومًا واحدًا يحتفل به العالم. هي الحبيبة والزوجة والأخت والأمّ. هي المربية والحاضنة. هي المؤسِسة لأي مشروع عائلي مستقبلي. فكيف تُختصر كل هذه المهمات بيوم واحد

 

فعندما نحدّد للمرأة يومًا واحدًا في السنة نكون كمن يعيدها، عن قصد أو عن غير قصد، إلى زمن ولّى، يوم كانت فيه المرأة تُعتبر، عن جهل، أدنى درجة من الرجل، ويوم كانت فيه الهيمنة في المجتمع الذكوري للرجل، الذي كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية وكان يتعامل معها على أساس أنها سلعة، وأنها وجدت في هذه الحياة فقط لخدمته وتلبية رغباته الحياتية

 

لا يكفي المرأةَ يومٌ واحدٌ لكي تكون عالمية في المفهوم النظري، لأننا نحتاج إليها في كل دقيقة من أوقاتنا، وهي أثبتت أنها السند والمعين في كل شيء. هي أقوى من الرجل في الأوقات الصعبة. تتحمّل المرأة الأمّ مع شريكها في الحياة مسؤولية تربية الأولاد. تخدم الجميع، كبارًا وصغارًا مجانًا ومن دون منّة. تعطي من قلبها من دون مقابل. تعطي ولا تأخذ

 

الزوجة تشارك زوجها في أعباء الحياة. يدها بيده. تتعب وتكدّ في العمل مثلها مثله، وفي بعض الدول الرجعية مرتّبها اقّل من مرتّب الرجل. يعود هو من العمل إلى البيت فيمدّ رجليه ويرتاح من عناء النهار. أمّا هي فتعود من العمل إلى العمل المنزلي، من تحضير الطعام لليوم الطالع. ضبضبة المنزل وتنظيفه. تدريس الأولاد. إطعامهم. الإهتمام بنظافتهم. غسل الملابس. الإستماع إلى هموم كل فرد من افراد الأسرة. لا تنام قبل أن ينام الجميع وتطمئن إليهم لتعود دورة الحياة في اليوم التالي إلى دورانها الروتيني. تحرم نفسها من كل شيء من أجل تأمين ما يحتاج إليه أولادها من مأكل ومشرب وملبس

 

الرجل إتكالي وأناني بطبعه. أما المرأة، سواء أكانت حبيبة او زوجة أو أمّ، فهي العطاء بحدّ ذاته، وهي الحنان والراحة اللتين يُلجأ إليهما في الأوقات الصعبة والحرجة

 

أنا ضد المرأة التي تطالب بحقوقها. فهذه الحقوق لا تُعطى بل تؤخذ غلابًا، وليس بالترجي. وقد يكون عليها بعض الحقّ في "تعنتر" الرجل عليها، لأنها تريد السترة وتهاب "الجرصة"، وترفض خراب بيتها وهدّ أساسته. أنا مع المرأة القوية المجبولة في الوقت نفسه بحنان لا مثيل له، وعاطفة تفتت الصخور. أنا مع المرأة التي تنتزع حقوقها بإرادتها الصلبة، وترفض الإنصياع لأوامر جائرة.

 

أنا مع المرأة التي تفتخر بكونها إمرأة كاملة العقل والدين، وأنها المخلوق الأقوى على وجه الأرض، وقد اثبتت مع تطوّر الحياة أنها جديرة بأن تكون في المقدمة وفي الطليعة من دون اي عقدة نقص، شرط ألا تفقدها هذه القوة وفائض الثقة بالنفس أنوثتها، التي تبقى اقوى من أي سلاح.  

 

للمرأة في يومها العالمي... أنتِ الأقوى.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2021-03-08
12:42 | 2021-03-08
12:34 | 2021-03-08
12:31 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website