لبنان

السفير الإيراني يرفض استدعاءه

Lebanon 24
08-03-2021 | 09:26
A-
A+
Doc-P-800848-637507923675975306.jpg
Doc-P-800848-637507923675975306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب عماد مرمل في "الجمهورية": إعلان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة عن استدعاء السفير الإيراني في لبنان، لم يمر مروراً ديبلوماسياً في سفارة طهران، بل ترك أثراً سلبياً لديها.

علمت "الجمهورية" ان السفير محمد جلال فيروزنيا لن يحضر الى «الخارجية» اليوم ولن يلتقي وهبة، وقد أبلغت السفارة إلى وزير الخارجية انه من الأفضل تأجيل اللقاء الى موعد آخر، بسبب ظروف طارئة فرضت على فيروزنيا تعديل جدول نشاطه المقرر اليوم الاثنين

وتفيد المعلومات ان سبب امتناع السفير الإيراني عن زيارة وهبة اليوم إنما مردّه إلى انزعاجه من الطريقة التي دُعي بها ورفضه مبدأ استدعائه، "خصوصاً انّ محطة "العالم" اعتذرت اساساً عن الخطأ الذي ارتكبته وبادرت الى تصحيحه من خلال البيان التوضيحي، إضافة إلى أن الدولة الإيرانية في حد ذاتها ليست مسؤولة عما تضمنته مقالة منشورة على موقع إلكتروني، وبالتالي لا مبرر لاستدعاء السفير واستخدام لهجة غير مناسبة معه"، وفق المطلعين على موقف السفارة الإيرانية.
 
إزاء هذا التطور المستجد، حاول وزير الخارجية أمس عبر أحد الاصدقاء المشتركين مع السفارة الإيرانية معالجة رد فعل السفير وايجاد مخرج، قبل حلول الموعد المقرر لاستقباله اليوم، لكن هذه المحاولة لم تنجح، وهو تبلّغ أنّ الاجتماع بينه وبين فيروزنيا يمكن أن يحصل في اي وقت آخر، إنما خارج نطاق الاستدعاء.

الى ذلك، علم انّ السفارة الإيرانية أرجأت كذلك لقاء كان مقررا اليوم بين فيروزنيا والنائب السابق اميل رحمة الذي دخل خلال الأيام الماضية على خط احتواء سوء التفاهم بين بكركي والايرانيين، وسط ترحيب من السفارة التي أبلغت اليه انّ لديها كل الحرص على معالجة موضوع قناة «العالم» بهدوء وروية وحكمة، قدر المستطاع.
المصدر: عماد مرمل - الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2021-03-08
12:42 | 2021-03-08
12:34 | 2021-03-08
12:31 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website