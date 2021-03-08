السفير الإيراني يرفض استدعاءه

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": إعلان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة عن استدعاء السفير الإيراني في لبنان، لم يمر مروراً ديبلوماسياً في سفارة طهران، بل ترك أثراً سلبياً لديها.علمت "الجمهورية" ان السفير محمد جلال فيروزنيا لن يحضر الى «الخارجية» اليوم ولن يلتقي وهبة، وقد أبلغت السفارة إلى وزير الخارجية انه من الأفضل تأجيل اللقاء الى موعد آخر، بسبب ظروف طارئة فرضت على فيروزنيا تعديل جدول نشاطه المقرر اليوم الاثنينوتفيد المعلومات ان سبب امتناع السفير الإيراني عن زيارة وهبة اليوم إنما مردّه إلى انزعاجه من الطريقة التي دُعي بها ورفضه مبدأ استدعائه، "خصوصاً انّ محطة "العالم" اعتذرت اساساً عن الخطأ الذي ارتكبته وبادرت الى تصحيحه من خلال البيان التوضيحي، إضافة إلى أن الدولة الإيرانية في حد ذاتها ليست مسؤولة عما تضمنته مقالة منشورة على موقع إلكتروني، وبالتالي لا مبرر لاستدعاء السفير واستخدام لهجة غير مناسبة معه"، وفق المطلعين على موقف السفارة الإيرانية.إزاء هذا التطور المستجد، حاول وزير الخارجية أمس عبر أحد الاصدقاء المشتركين مع السفارة الإيرانية معالجة رد فعل السفير وايجاد مخرج، قبل حلول الموعد المقرر لاستقباله اليوم، لكن هذه المحاولة لم تنجح، وهو تبلّغ أنّ الاجتماع بينه وبين فيروزنيا يمكن أن يحصل في اي وقت آخر، إنما خارج نطاق الاستدعاء.الى ذلك، علم انّ السفارة الإيرانية أرجأت كذلك لقاء كان مقررا اليوم بين فيروزنيا والنائب السابق اميل رحمة الذي دخل خلال الأيام الماضية على خط احتواء سوء التفاهم بين بكركي والايرانيين، وسط ترحيب من السفارة التي أبلغت اليه انّ لديها كل الحرص على معالجة موضوع قناة «العالم» بهدوء وروية وحكمة، قدر المستطاع.